SriLankan Airlines прекращает полеты в москву — Finance.ua

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SriLankan Airlines прекращает полеты в москву

Сегодня 22:49Фондовый рынок
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SriLankan Airlines прекращает полеты в москву
Национальная авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines Limited с 28 марта прекращает полеты в российскую столицу.
Об этом сообщает Ada Derana Business.
В SriLankan Airlines отметили, что соответствующее решение было принято в связи с «операционными ограничениями, находящимися вне контроля компании».
Авиакомпания выражает сожаление о любых неудобствах клиентам этим решением из-за форс-мажорной ситуации.
«SriLankan Airlines продолжит следить за ситуацией в россии и надеется возобновить операции, как только улучшатся условия», — говорится в сообщении.
Авиаперевозчик SriLankan Airlines до прекращения перелетов совершал два еженедельных рейса между Коломбо и москвой.
Как сообщалось, Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) остановило действие разрешений и лицензий десятков российских авиаперевозчиков после введения санкции ЕС против россии из-за ее агрессии против Украины.

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По материалам: Укрінформ
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