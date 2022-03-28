SriLankan Airlines прекращает полеты в москву — Finance.ua

SriLankan Airlines прекращает полеты в москву

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Национальная авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines Limited с 28 марта прекращает полеты в российскую столицу.

Об этом сообщает Ada Derana Business.

В SriLankan Airlines отметили, что соответствующее решение было принято в связи с «операционными ограничениями, находящимися вне контроля компании».

Авиакомпания выражает сожаление о любых неудобствах клиентам этим решением из-за форс-мажорной ситуации.

«SriLankan Airlines продолжит следить за ситуацией в россии и надеется возобновить операции, как только улучшатся условия», — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик SriLankan Airlines до прекращения перелетов совершал два еженедельных рейса между Коломбо и москвой.

Как сообщалось, Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) остановило действие разрешений и лицензий десятков российских авиаперевозчиков после введения санкции ЕС против россии из-за ее агрессии против Украины.

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