Средства с гуманитарного счета направят на восстановление жизни в освобожденных городах — Finance.ua
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Средства с гуманитарного счета направят на восстановление жизни в освобожденных городах

Сегодня 11:45Казна и Политика
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Средства с гуманитарного счета направят на восстановление жизни в освобожденных городахСредства с гуманитарного счета направят на восстановление жизни в освобожденных городах
Министерство социальной политики направит средства с гуманитарного счета, открытого в Национальном банке Украины, на восстановление жизни в освобожденных от российских захватчиков населенных пунктах.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко, передает Минсоцполитики.
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«Для скорейшего восстановления жизни в деоккупированных городах и поселках будут сделаны все необходимые шаги от министерства. Будет оказана помощь, в том числе за счет гуманитарного счета Министерства социальной политики, открытого в Национальном банке Украины», — сказал Кошеленко.
Сообщается, что во время поездки в Бучу замминистра посетил гуманитарный штаб города, наладивший работу трех социально-гуманитарных центров для выдачи местным жителям товаров первой необходимости.
«Очень хорошо организована логистика гуманитарной помощи, ее сортировка и распределение. Товары первой необходимости, лекарства и тому подобное не только предоставляются тем, кто обращается в центры, но и доставляются в окрестные поселки», — прокомментировал Кошеленко.
Как сообщалось, на 8 апреля остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет 320,5 млн грн. Министерство соцполитики, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 76,5 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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