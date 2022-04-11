Средства с гуманитарного счета направят на восстановление жизни в освобожденных городах — Finance.ua

Средства с гуманитарного счета направят на восстановление жизни в освобожденных городах

Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Средства с гуманитарного счета направят на восстановление жизни в освобожденных городах

Министерство социальной политики направит средства с гуманитарного счета, открытого в Национальном банке Украины, на восстановление жизни в освобожденных от российских захватчиков населенных пунктах.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко, передает Минсоцполитики.

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«Для скорейшего восстановления жизни в деоккупированных городах и поселках будут сделаны все необходимые шаги от министерства. Будет оказана помощь, в том числе за счет гуманитарного счета Министерства социальной политики, открытого в Национальном банке Украины», — сказал Кошеленко.

Сообщается, что во время поездки в Бучу замминистра посетил гуманитарный штаб города, наладивший работу трех социально-гуманитарных центров для выдачи местным жителям товаров первой необходимости.

«Очень хорошо организована логистика гуманитарной помощи, ее сортировка и распределение. Товары первой необходимости, лекарства и тому подобное не только предоставляются тем, кто обращается в центры, но и доставляются в окрестные поселки», — прокомментировал Кошеленко.

Как сообщалось, на 8 апреля остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет 320,5 млн грн. Министерство соцполитики, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 76,5 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии рф.

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