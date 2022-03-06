Средства «пакета малыша» можно использовать без ограничений — Finance.ua

Средства «пакета малыша» можно использовать без ограничений

Сегодня 16:13 — Личные финансы

Правительство разрешило семьям во время военного положения использовать средства денежной компенсации «пакет малыша» на любые необходимые товары.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

«Мы понимаем, что сейчас семьям средства могут понадобиться на еду, лекарства, горючее для перемещения в безопасное место. И это — вопросы жизни и здоровья новорожденного ребенка. Поэтому мы сняли ограничения на использование средств денежной компенсации на пакет малыша» весь период военного положения плюс один месяц после его завершения", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Также не применяется требование использовать средства денежной компенсации «пакет малыша» в течение 12 месяцев.

«Если раньше банки возвращали в бюджет неиспользованный семьями остаток через 12 месяцев после перечисления средств на карту, то сейчас средства остаются у семей, и они могут их использовать в течение военного положения плюс один месяц без ограничения», — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство разрешило перечислять средства помощи на любые счета «ПриватБанка», а не только на спецсчет, как было раньше.

«Кроме вышеупомянутого принятое правительством решение поможет семьям во время военного состояния получить денежную компенсацию „пакет малыша“ по упрощенному порядку, учитывающему возможные непредсказуемые обстоятельства родов и временное перемещение семей», — утверждают в министерстве.

В частности, решение о назначении денежной компенсации единовременной натуральной помощи «пакет малыша» принимается структурным подразделением по социальной защите населения районных, районных в Киеве госадминистраций/районных военных администраций, исполнительным органом городского совета.

Для ее получения один из родителей должен подать заявление с копией свидетельства о рождении и справкой из роддома о неполучении натуральной помощи «пакет малыша».

Если свидетельства о рождении нет, то к заявлению достаточно добавить копию документа, подтверждающего факт рождения ребенка в учреждении здравоохранения или за его пределами.

В отсутствие родителей заявление могут подать патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

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