Средняя зарплата врачей в первом полугодии выросла в 1,5 раза — Finance.ua

Средняя зарплата врачей в первом полугодии выросла в 1,5 раза Сегодня 20:33 — Личные финансы

В первом полугодии 2022 года средняя заработная плата врачей составила 21 тыс. грн (в 1,5 раза больше, чем в 2021 году) и среднего медицинского персонала — около 15 тыс. грн (на 34% больше, чем в 2021 году). Самая высокая средняя заработная плата в заведениях экстренной медицинской помощи: врачи — 27 тыс. грн, средний медицинский персонал — 20 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Расходы общего фонда государственного бюджета вместе с трансфертами за 8 месяцев произведены в объеме 106,8 млрд грн (83,3% к плану на январь — август, или 55,7% к годовому плану). На 2022 год (по состоянию на 01.08.2022) объем расходов на здравоохранение по общему и специальному фонду составляет в целом по сводному бюджету 228,6 млрд грн (4,9% к ВВП).

Важным направлением является реализация программы медицинских гарантий, на которую предусмотрено 157,3 млрд гривен. За 8 месяцев расходы по этой программе произведены в объеме 95,7 млрд грн (91,7% к плану на январь — август, или 60,8% к годовому плану).

«Медицина остается одним из основных приоритетов государственной политики, особенно в условиях военного положения. Делаем все возможное, чтобы медицинские учреждения в условиях войны финансировались бесперебойно. Так, в июле правительство получило грант 1,7 млрд долларов от правительства США через механизм Целевого фонда Всемирного банка, который направлен на покрытие расходов общего фонда госбюджета для оплаты медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Это способствовало стабильному финансированию программы медгарантий и своевременной выплате заработной платы медработникам», — отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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УНН По материалам:

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