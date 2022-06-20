Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч — Finance.ua

Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч

Подорожавший до рекордных значений бензин оказался не единственным ударом по американскому авторынку: из-за инфляции производителям пришлось повысить цены и на электромобили. Как пишет Bloomberg, средняя цена электромобиля в США по итогам мая оказалась выше $60 000, и это далеко не конец.

Лидер американского рынка электромобилей Tesla подняла цены на продукцию на величину от $2000 до $6000, до 20% прибавила к своим ценникам Rivian, подорожал и востребованный Ford Mustang Mach-E. По информации аналитиков, средняя цена электромобиля в мае достигла отметки в $60 984 — для сравнения, средняя цена машины (включая модели с ДВС) в США составляет $46 634. Результат был получен без учета модельного ряда Tesla, которая не предоставляет данных исследователям.

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Первая из причин роста цен на электромобили в США — высокий спрос при низком предложении. Даже после повышения цен в марте спрос на продукцию Rivian вырос. С тех пор компания получила 10 000 новых заказов при средней цене продажи $93 000.

Финансовый директор Ford Джон Лоулер заявил, что повышение цен на электромобили вызвано не только высоким спросом на них, но и большими затратами на сырье — для компании в этом году они составят $4 млрд. Господин Лоулер отметил, что прибыль Ford от электрических транспортных средств минимальная: производство одного Mustang Mach-E стоит на $25 000 дороже, чем выпуск среднеразмерного кроссовера Edge.

Актуальным остается дефицит чипов для автопрома, и наиболее остро они нужны электромобилям. Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) на этой неделе обратился к сотрудникам компании, отметив, что прошлый квартал из-за этого показался крайне трудным, хотя производителю и удалось установить рекордные 310 048 машин.

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