Средний возраст выхода на пенсию в Украине уменьшается — Finance.ua

Средний возраст выхода на пенсию в Украине уменьшается
В связи с увеличением количества граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию (получатели пенсии в случае потери кормильца, получатели пенсий по инвалидности, участники боевых действий и т.п.), средний возраст выхода на пенсию стремительно уменьшается.
Об этом заявили на заседании парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
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В настоящее время средний возраст выхода на пенсию составляет 53,8 года. Хотя право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет.
Как отмечают в комитете, такая тенденция усиливает нагрузку на солидарную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования, которая сейчас убыточна и финансируется государством.
В связи с этим законодательство требует изменений, в частности, речь идет о пенсионной реформе и внедрении накопительной пенсионной системы.
Напомним, по словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, взносы в рамках накопительной пенсионной системы должны составлять не менее 7–10 % от зарплаты.
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