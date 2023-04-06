Средний возраст б/у авто, которые украинцы покупали в марте — Finance.ua

Средний возраст б/у авто, которые украинцы покупали в марте Сегодня 19:03 — Личные финансы

Средний возраст б/у авто, которые украинцы покупали в марте

В марте украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 6% больше, чем в феврале.

Об этом сообщает «Укравтопром».

«В целом с начала года свою первую регистрацию в Украине получили почти 39,2 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, что в три с половиной раза больше реализации новых машин за тот же период», — сказано в сообщении.

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в марте на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Mercedes-Benz S 1993 года выпуска.

Топ-5 самых популярных моделей:

самым популярным автомобилем среди подержанных иномарок остается Renault Megane. В течение месяца на украинские номера перешли 1155 автомобилей этой модели;

второй результат у Volkswagen Golf — 1030 шт.;

на третьем месте Skoda Octavia — 820 шт.;

Volkswagen Passat — 641 шт.;

Ford Focus — 384 шт.

Напомним, в течение марта украинский автопарк пополнили 1908 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). В то же время, спрос на новые электромобили увеличился на 27%, а на подержанные — на 8%.

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