Средний чек на строительные услуги в Украине снизился на 30% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средний чек на строительные услуги в Украине снизился на 30%

Личные финансы
88
За июнь этого года общее количество задач для специалистов в сфере строительных и отделочных работ уменьшилось более чем в три раза против июня прошлого года. Если говорить об абсолютных цифрах — это 13 600 в июне 2021 года и 4800 в июне 2022 года.
Об этом рассказали эксперты сервиса Kabanchik.ua.
Средний чек на подобные задачи тоже изменился. Еще год назад средняя стоимость услуг в строительной сфере составила 6100 грн., сейчас же это — 4300 грн.
Чаще всего заказывают покраску стен, демонтаж, кровельные работы, установку и ремонт дверей, а также заборов.
Что касается географии заказов, то в Киеве в июне этого года их было почти в пять раз меньше, чем в прошлом.
Существенно уменьшилось количество заказов в Одессе и Днепре. В июне в Одессе запрос на услуги в строительной сфере снизился почти в 10 раз против прошлого года, тогда как в Днепре — в 6 раз. Средний чек также претерпел изменения.
Так, в Одессе в этом году он составляет 4300 грн., тогда как год назад был на уровне 5000 грн.
В западных регионах ситуация похожая. В прошлом году во Львове подобных услуг было вдвое больше. Средний чек также снизился почти с 7000 грн до 3000 грн.
Получить заем до зарплаты 💰
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.