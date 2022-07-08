Средний чек на строительные услуги в Украине снизился на 30% — Finance.ua

Средний чек на строительные услуги в Украине снизился на 30% Сегодня 16:15 — Личные финансы

За июнь этого года общее количество задач для специалистов в сфере строительных и отделочных работ уменьшилось более чем в три раза против июня прошлого года. Если говорить об абсолютных цифрах — это 13 600 в июне 2021 года и 4800 в июне 2022 года.

Об этом рассказали эксперты сервиса Kabanchik.ua.

Средний чек на подобные задачи тоже изменился. Еще год назад средняя стоимость услуг в строительной сфере составила 6100 грн., сейчас же это — 4300 грн.

Чаще всего заказывают покраску стен, демонтаж, кровельные работы, установку и ремонт дверей, а также заборов.

Что касается географии заказов, то в Киеве в июне этого года их было почти в пять раз меньше, чем в прошлом.

Существенно уменьшилось количество заказов в Одессе и Днепре. В июне в Одессе запрос на услуги в строительной сфере снизился почти в 10 раз против прошлого года, тогда как в Днепре — в 6 раз. Средний чек также претерпел изменения.

Так, в Одессе в этом году он составляет 4300 грн., тогда как год назад был на уровне 5000 грн.

В западных регионах ситуация похожая. В прошлом году во Львове подобных услуг было вдвое больше. Средний чек также снизился почти с 7000 грн до 3000 грн.

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