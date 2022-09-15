Спутниковый интернет Starlink тестируют в Антарктиде — Finance.ua
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Спутниковый интернет Starlink тестируют в Антарктиде

Технологии&Авто
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Компания SpaceX объявила о тестировании спутникового интернета Starlink в Антарктиде.
Оборудование для приема и передачи сигнала было установлено на американской исследовательской станции Мак-Мердо, которую считают неформальной столицей Антарктиды.
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«Starlink тестируют в полярной службе с недавно развернутым пользовательским терминалом на станции Мак-Мердо, увеличивая пропускную способность и возможности подключения для научной поддержки», — сообщили в Национальном научном фонде США в Twitter.
В компании SpaceX также подтвердили, что теперь подключение Starlink находится на всех семи континентах Земли.
На сегодня компания запустила на орбиту более 3200 своих спутников для высокоскоростного интернет-подключения. В ближайшие несколько лет количество спутников планируется увеличить до 12 тыс., а впоследствии до 30 тыс.
В следующем году планируется запуск спутников Starlink нового поколения Version 2, которые больше и мощнее текущей версии.
В SpaceX говорят, что новые спутники смогут транслировать сигнал прямо на смартфон без дополнительного оборудования.
Ранее компания Илона Маска договорилась с мобильным оператором T-Mobile о предоставлении услуг спутниковой связи для пользователей сотовых сетей.
По материалам:
НВ
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