Спутники в космос можно будет запускать на водороде — учёные создали уникальную пушку — Finance.ua
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Спутники в космос можно будет запускать на водороде — учёные создали уникальную пушку

Сегодня 22:07Технологии&Авто
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В США ученые построили и опробовали водородную импульсную установку для запуска объектов в ближний космос.
Разработкой занималась компания Green Launch.
Этот прибор способен выводить разные предметы на орбиту. Главное преимущество пушки — это дешевизна, безопасность, а также минимальное вредное воздействие на окружающую среду.
Доктор Джон У. Хантер со своей командой первыми доказали возможность запуска в космос объектов с помощью водородной пушки.
Но на самом деле ученые столкнулись с несколькими трудностями — пушка способна выстреливать только очень маленькие снаряды.
При этом снаряды подвергаются перегрузке, но для современной электроники это не проблема.
Даже если что-то пойдет не так, то будет потерян только один мини-спутник, а не вся партия из нескольких сотен, как при запуске на ракете.
Чтобы подготовить пушку к выстрелу, нужно от часа до полутора, поэтому можно создать гибкий график запусков.
Также запуск водородной пушки примерно в десять раз меньше, чем ракетный.
При стрельбе используются водород, гелий и кислород, поэтому пушка не производит никаких выбросов вредных веществ в атмосферу, а на землю потом не падают обломки.
По материалам: Сьогодні
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