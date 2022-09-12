Спрос на электронику вырос на треть: что украинцы ищут больше всего — Finance.ua
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Спрос на электронику вырос на треть: что украинцы ищут больше всего

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В этом году украинцы стали чаще искать технику онлайн. По сравнению с августом 2021 года количество поисков на OLX в категории «Электроника» выросло на 30%.
Больше всего пользователи интересовались телефонами и аксессуарами, техникой для дома и компьютерами. Об этом говорится в исследовании OLX.
Среди телефонов, как и в прошлые годы, больше всего поисков пришлось на «яблочные» смартфоны (свыше 1,25 млн запросов), также в десятку самых популярных товаров вошли китайские бренды телефонов. Из бытовой техники украинцев больше всего интересуют холодильники (264 тыс. поисков), морозильные камеры (82 тыс. поисков) и микроволновые печи.
Спрос на электронику вырос на треть: что украинцы ищут больше всего
Лидерами поиска среди компьютерной техники стали видеокарты (76 тысяч поисков), мониторы (68 тысяч поисков) и компьютеры (66 тысяч поисков).
В топе поисков техника для обучения и связи
В августе 2022 года украинцев стали больше интересовать девайсы для обучения и работы. Вероятно, это связано с тем, что многие учебные заведения и предприятия перешли в онлайн-формат. Так, самой популярной техникой в прошлом месяце стали ноутбуки, вытеснив холодильник — лидера поисков в прошлом году — на третье место по количеству запросов. В целом спрос на лэптопы вырос на 78%. Кроме того, связь приобрела для украинцев еще большее значение: поисковый запрос iPhone за последний год вводили более чем в два раза чаще — аж на 114%.
Как изменились цены и на что тратятся украинцы
Что касается цен на самые популярные товары, то, например, средняя стоимость ноутбука в августе составляла 12 640 грн, что на 45% дороже, чем в прошлом. Холодильники подорожали в среднем на 54% — до 6450 грн, телевизоры — на 56% и стоили 3640 грн. А вот средняя стоимость мобильных телефонов, наоборот, снизилась на 22% и составила 7 400 грн.
При этом по сравнению с прошлым годом больше всего украинцы готовы тратить на мультимедиа и игры. Так, по данным OLX Доставка, самый высокий средний чек покупки в августе был среди следующих товаров:
  1. Другая ТВ и видеотехника — 7 430 грн;
  2. Мониторы — 5 530 грн;
  3. Графические планшеты — 4 610 грн;
  4. Игры для ПК — 4 600 грн;
  5. Экшн-камеры — 4 490 грн.
В общем в прошлом месяце украинцы в 2,5 раза чаще заказывали электронику. Если в августе 2021 года количество заказов по OLX Доставка составило почти 104 тыс. сделок, то в августе этого года этот показатель увеличился до более чем 274 тыс. заказов.
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По материалам:
Finance.ua
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