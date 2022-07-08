​Спрос на электромобили в Украине продолжает расти — ассоциация Сегодня 07:45 — Технологии&Авто

В июне украинские номерные знаки получили 1055 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества легковых автомобилей —958 шт. и 97 коммерческих автомобилей.

Относительно июня прошлого года регистрации легковых электромобилей увеличились на 65%, а коммерческих в 2,4 раза. В регистрациях легковых электромобилей доля новых составила 14% по сравнению с 10% годом ранее. В коммерческом сегменте, как и в прошлом, только два автомобиля были новыми.

Лидером рынка полностью электрических авто снова стал Nissan Leaf — 196 регистраций.

Вторым по популярности стал Volkswagen ID.4 с результатом — 72 авто.

На третьем месте Volkswagen е-Golf — 70 шт.

Четвертый результат у TESLA Model 3 — 58 шт.

Также в ТОП-5 июня попала Renault Zoe, в активе которой 57 зарегистрированных автомобилей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.