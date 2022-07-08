Спрос на электромобили в Украине продолжает расти — ассоциация
В июне украинские номерные знаки получили 1055 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого количества легковых автомобилей —958 шт. и 97 коммерческих автомобилей.
Относительно июня прошлого года регистрации легковых электромобилей увеличились на 65%, а коммерческих в 2,4 раза. В регистрациях легковых электромобилей доля новых составила 14% по сравнению с 10% годом ранее. В коммерческом сегменте, как и в прошлом, только два автомобиля были новыми.
Лидером рынка полностью электрических авто снова стал Nissan Leaf — 196 регистраций.
Вторым по популярности стал Volkswagen ID.4 с результатом — 72 авто.
На третьем месте Volkswagen е-Golf — 70 шт.
Четвертый результат у TESLA Model 3 — 58 шт.
Также в ТОП-5 июня попала Renault Zoe, в активе которой 57 зарегистрированных автомобилей.
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