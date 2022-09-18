Способы подачи заявки на поврежденное и оккупированное имущество — Минюст Сегодня 11:36 — Недвижимость

После полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины в нашем государстве разрушено большое количество жилья, еще больше — зданий коммерческого и другого назначения.

В Минюсте сообщили , что обо всех этих случаях гражданам следует подавать уведомления о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе.

Информационное уведомление может быть подано:

Самостоятельно лицом:

средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (далее — Портал «Дія»);

с использованием мобильного приложения «Дія» при наличии регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Для этого необходимо:

установить мобильное приложение «Дія» на электронном носителе, критерии которого поддерживают его использование, или создать личный электронный пользовательский кабинет на Портале «Дія» и пройти электронную идентификацию и аутентификацию, в том числе с использованием интегрированной системы электронной идентификации, квалифицированных электронных подписей и печати, а также других средств идентификации, позволяющих однозначно устанавливать личность;

заполнить информационное сообщение, формируемое средствами Портала «Дія». Лицо автоматически получает уведомление посредством Портала «Дія» о регистрации поданного им информационного уведомления.

Через администратора центра предоставления административных услуг (далее — ЦПАУ) или нотариуса. Выбрав этот способ, необходимо обратиться к администратору ЦПАУ или нотариусу, который в день обращения лица с целью предоставления информационного сообщения:

устанавливает личность и полномочия ее представителя (при подаче информационного уведомления представителем);

заполняет информационное уведомление, формируемое с использованием Портала «Дія»;

распечатывает зарегистрированное информационное уведомление (по желанию личности).

Подача информационного уведомления осуществляется независимо от места жительства или пребывания физического лица или местонахождения юридического лица. Сформированное информационное уведомление считается полученным в день его подачи и подлежит регистрации и хранению на Портале «Дія».

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