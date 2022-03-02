Сплачиваем усилия перед лицом врага — Finance.ua

Сплачиваем усилия перед лицом врага
Сегодня 09:29 — Финтех и Карты
На период действия военного положения Национальный банк Украины прилагает все усилия для того, чтобы система электронных платежей работала в обычном режиме. Банковская система и расчеты картой работают.
Призываем магазины, АЗС, аптеки присоединиться к финансовой обороне: для этого нужно принимать расчеты картой.
Никаких ограничений на безналичные расчеты Национальный банк Украины не устанавливал.
Отказ от приема безналичных платежей подвергает население необоснованной опасности, поскольку и пользование наличными, и инкассация, неразрывно связанная с оборотом наличных, в условиях военного положения является дополнительным и никоим образом не оправданным риском.
Защитим финансовые интересы страны и населения вместе!
#НБУ_фінансова_оборона
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