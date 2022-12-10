Списки общин на выплаты ВПЛ будут формировать по-новому — Finance.ua

Списки общин на выплаты ВПЛ будут формировать по-новому Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Списки общин на выплаты ВПЛ будут формировать по-новому

Правительство приняло постановление, которым определен механизм формирования единого для всех перечня территорий, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы российской федерацией.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Теперь единственным источником информации о таких территориях является приказ Минреинтеграции, согласованный Минобороны и сформированный на основании предложений областных военных администраций.

В настоящее время действует перечень, утвержденный Приказом № 75 Минреинтеграции. Он создавался для обеспечения выплат ВПЛ, но его начали использовать и в других целях. В частности, наличие общины в перечне могло стать основанием для ограничения доступа к публичным электронным реестрам.

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Учитывая это, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минреинтеграции разработать перечень, который обеспечит единство административной практики и целостность государственной политики.

Новый список предусматривает две градации ведения боевых действий на территории: активные и возможные. Также он содержит отдельный список оккупированных территорий. Добавлена графа с датой начала и завершения боевых действий и временной оккупации.

Важно, что новый перечень будет масштабироваться до уровня отдельных населенных пунктов, а не общин, как это сейчас. Такой принцип формирования перечня позволит более эффективно решать вопросы восстановления доступа к реестрам. А также придаст гибкость при определении принадлежности или непринадлежности определенной территории к временно оккупированным.

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