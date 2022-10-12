Спиртзавод во Львовской области продали на аукционе в десять раз дороже «старта» — Finance.ua
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Спиртзавод во Львовской области продали на аукционе в десять раз дороже «старта»

Фондовый рынок
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В ходе приватизационного аукциона Узловского места ведения деятельности (МВД) во Львовской области цена со стартовых 23,6 млн грн выросла до 235,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества, страница аукциона на площадке Prozorro.Sales.
В аукционе принимали участие три участника. Наибольшую сумму в 235,6 млн грн предложило ООО «Итали фром». По данным YouControl, предприятие зарегистрировано во Львове в 2020 году, а основным видом деятельности указана оптовая торговля фруктами и овощами.
В случае, если компания откажется от объекта, возможность его получить перейдет к участнику со вторым самым высоким ценовым предложением. Им также зарегистрировано во Львове ООО «Поли стар», основной вид деятельности которого — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Участник предложил за Узловский спиртзавод 130,4 млн грн.
Место ведения деятельности расположено в г. Радехов Львовской области.
По материалам:
Економічна Правда
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