Специальные условия для клиентов — Finance.ua

ПРОМО

Специальные условия для клиентов

Уважаемые клиенты, мы хотим поддержать вас и в это время запускаем пакет новых условий владельцам кредитных карт:

Продлеваем льготный период еще на один месяц;

Переносим внесение обязательного платежа этого месяца на 31-й день, его нужно будет внести до конца следующего месяца.

Продолжаем выполнять свою работу.

Работаем на победу и верим в ВСУ!

Слава Украине

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