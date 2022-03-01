Специальные условия для клиентов — Finance.ua

Специальные условия для клиентов
Сегодня 11:10 — Кредит&Депозит
Уважаемые клиенты, мы хотим поддержать вас и в это время запускаем пакет новых условий владельцам кредитных карт:
- Продлеваем льготный период еще на один месяц;
- Переносим внесение обязательного платежа этого месяца на 31-й день, его нужно будет внести до конца следующего месяца.
Продолжаем выполнять свою работу.
Работаем на победу и верим в ВСУ!
Слава Украине
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