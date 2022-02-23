Спецпроект Finance.ua среди номинантов в конкурсе на лучшую интеграцию бренда в медиа — Finance.ua

Спецпроект Finance.ua среди номинантов в конкурсе на лучшую интеграцию бренда в медиа

Сегодня 15:20





В прошлом году вместе с Є-гроші мы создали учебный комикс «Как выбрать онлайн-кредит», который включен в номинацию

Finance.ua продолжает рассказывать о пользовании разными финансовыми услугами, в частности, как это делать без ошибок и лишних трат.В прошлом году вместе с Є-гроші мы создали учебный комикс «Как выбрать онлайн-кредит», который включен в номинацию Интеграция бренда в медиа и участвует в конкурсе X-Ray Marketing Awards.

Голосование за победителей длится до 1 марта 2022 года.

О спецпроекте: education-комикс Finance.ua и Є-гроші обращает внимание потенциальных заемщиков на типичные жизненные ситуации, недостаточное понимание которых может закончиться еще той неприятностью. Пролонгация, штрафы, «бесплатные» кредиты — мы объяснили все, чтобы помочь выбрать действительно удобный сервис онлайн-кредитования. Для доступности и более простого восприятия выбрали формат мальописи, так как он позволяет визуализировать ситуации.

Читайте спецпроект на нашем сайте: 🔥 Просмотреть спецпроект

О X-Ray Marketing Awards: это премия, которую украинское медиа Marketing Media Review присуждает лучшим маркетинговым командам Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью