Специалисты крупнейшей в мире обрушившейся криптовалютной биржи запустят новую платформу — Finance.ua

Специалисты крупнейшей в мире обрушившейся криптовалютной биржи запустят новую платформу Сегодня 01:22 — Криптовалюта

Специалисты крупнейшей в мире обрушившейся криптовалютной биржи запустят новую платформу

Группа бывших топ-менджеров обанкротившейся криптобиржи FTX, включая главного свидетеля против экс-главы компании Сэма Бенкмана-Фрида, создала новую криптовалютную платформу. По словам учредителей, новая биржа будет работать, учитывая ошибки своего предыдущего работодателя. Детальнее об этом рассказали журналисты The Wall Street Journal.

По данным WSJ, в прошлом месяце дубайский стартап Trek Labs, возглавляемый бывшим главным юрисконсультом FTX Кан Сан Сан, получил лицензию на осуществление деятельности от крипторегулятора ОАЭ. Еще один бывший сотрудник FTX Армани Ферранте является исполнительным директором принадлежащей Trek холдинговой компании. Жена Ферранте, которая была заместителем Сана в FTX по правовым вопросам, также входит в руководящий состав Trek, осуществляющий деятельность на криптовалютном рынке под брендом Backpack Exchange.

Бывший генеральный юрисконсульт FTX Кан Сан

Сан и Ферранте заявили, что Backpack Exchange будет использовать технологию Backpack, которая позволит пользователям хранить средства в своих криптокошельках. К этим кошелькам сама криптобиржа не сможет получить доступ без разрешения клиента, а для любой транзакции потребуется одобрение нескольких сторон. По их словам, клиенты Backpack Exchange, бета-версию которого запустят позже в этом месяце, смогут в любой момент проверить свои активы.

Сан сообщил, что в Trek были наняты и другие бывшие сотрудники FTX по юридическим вопросам и соблюдению нормативных требований из-за их навыков и опыта.

Заметим — ранее в этом году стало известно, что в криптобирже FTX обдумывают три варианта возобновления операций: продать площадку, реорганизовать с партнером или самостоятельно. По словам Кевина Кофски, партнера Perella Weinberg Partners, представители каждый день ведут переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Первоначальное предложение может появиться уже 16 декабря этого года.

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noworries По материалам:

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