Специалисты ДТЭК возобновили электроснабжение после обстрела критической инфраструктуры в Киеве — Finance.ua
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Специалисты ДТЭК возобновили электроснабжение после обстрела критической инфраструктуры в Киеве

Энергетика
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ДТЭК Киевские электросети возобновили электроснабжение 83 тысяч семей, оставшихся без света из-за обстрела утром 18 октября объекта критической инфраструктуры в Киеве. Из-за этого отключалось энергооборудование ДТЭК Киевские электросети, которое обеспечивает электрическим током водоканал и жилмассив Троещина.
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Специалистам удалось всего за 7 часов выполнить технические работы и запитать клиентов по резервной схеме питания на время, пока будет восстанавливаться разрушенная из-за обстрела инфраструктура города.
Напомним, 18 октября из-за обстрелов со стороны рф был поврежден объект критической инфраструктуры Деснянского района в городе Киеве. Из-за этого было отключено энергооборудование ДТЭК Киевские электросети, питающее объекты водоканала и жилмассив Троещина. По уточненным данным, без света остались 83 000 клиентов района.
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Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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