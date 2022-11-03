Спад производства в еврозоне усиливается из-за рекордной инфляции — S&P Global — Finance.ua
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Спад производства в еврозоне усиливается из-за рекордной инфляции — S&P Global

Мир
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Производственная активность в еврозоне снизилась до самого низкого уровня с момента первых карантинных ограничений от Covid-19 в 2020 году, поскольку рекордная инфляция и ослабление мировой экономики подрывают спрос на товары.
Об этом пишет Bloomberg.
Согласно опросу менеджеров по закупкам, проведенному S&P Global, во всех крупнейших экономиках блока, за исключением Ирландии, в октябре спад углубился. Больше всего пострадала Испания, за ней следует Германия, наиболее пострадавшая от сокращения поставок энергоносителей из россии.
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«Данные теперь отчетливо сигнализируют о том, что производственная экономика находится в рецессии, — заявил экономист S&P Global Джо Хейс. — Факторы, которые могут усугубить спад, включают инфляцию, которая остается неизменно высокой, несмотря на свидетельство того, что давление в цепочке поставок снижается».
Опросы, проведенные в Азии на этой неделе, также показали замедление производственной активности.
Прогнозируется, что зона евро, в которую входят 19 стран, скатится в рецессию на фоне роста цен на энергоносители и неопределенности, вызванной войной россии в Украине, даже после того, как она оставалась на удивление устойчивой в течение трех месяцев до сентября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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