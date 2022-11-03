Спад производства в еврозоне усиливается из-за рекордной инфляции — S&P Global Сегодня 02:50 — Мир

Производственная активность в еврозоне снизилась до самого низкого уровня с момента первых карантинных ограничений от Covid-19 в 2020 году, поскольку рекордная инфляция и ослабление мировой экономики подрывают спрос на товары.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно опросу менеджеров по закупкам, проведенному S&P Global, во всех крупнейших экономиках блока, за исключением Ирландии, в октябре спад углубился. Больше всего пострадала Испания, за ней следует Германия, наиболее пострадавшая от сокращения поставок энергоносителей из россии.

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«Данные теперь отчетливо сигнализируют о том, что производственная экономика находится в рецессии, — заявил экономист S&P Global Джо Хейс. — Факторы, которые могут усугубить спад, включают инфляцию, которая остается неизменно высокой, несмотря на свидетельство того, что давление в цепочке поставок снижается».

Опросы, проведенные в Азии на этой неделе, также показали замедление производственной активности.

Прогнозируется, что зона евро, в которую входят 19 стран, скатится в рецессию на фоне роста цен на энергоносители и неопределенности, вызванной войной россии в Украине, даже после того, как она оставалась на удивление устойчивой в течение трех месяцев до сентября.

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