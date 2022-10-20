Спад мировой торговли усугубляется, более всего под удар попали малые компании — Bloomberg Сегодня 09:47 — Мир

Спад мировой торговли усугубляется, более всего под удар попали малые компании — Bloomberg

Малый бизнес может пострадать больше всего, поскольку спад в мировой торговле усиливается и особенно сильно ударит по Европе из-за снижения спроса и роста цен на энергоносители.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно обнародованному Индексу глобального торгового здоровья Tradeshift, в Великобритании и зоне евро произошло более резкое сокращение объемов транзакций, чем в Китае и США в третьем квартале.

В частности, цепочки производственных поставок упали на 11 пунктов ниже ожидаемого диапазона в третьем квартале. Розничная активность была на девять пунктов ниже базового уровня, это худший показатель за 18 месяцев. Транспорт и логистика второй квартал подряд находятся в отрицательной зоне.

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«Если поставщики столкнутся с финансовыми трудностями и начнут сворачивать деятельность, мы можем начать наблюдать повторение проблем, с которыми столкнулись цепочки поставок во время пандемии», — заявил генеральный директор Tradeshift Кристиан Ланг. Данные Tradeshift совпадают с другими недавними пессимистическими оценками мировой торговли.

Экономисты Рико Луман и Инга Фехнер из ING считают, что 2023 год станет решающим годом, когда вялый потребительский спрос сталкивается с резервными мощностями транспортной логистики. Они ожидают, что мировая торговля товарами возрастет на 1,2% в следующем году, что близко к прогнозу ВТО на 1%.

S&P Global заявила, что ее Global Trade Analytics Suite прогнозирует падение роста мировой торговли ниже нуля в 2022 и 2023 годах, а затем возобновится.

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