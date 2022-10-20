SpaceX запустит Starlink для самолетов в 2023 году — Finance.ua

SpaceX запустит Starlink для самолетов в 2023 году Сегодня 22:15 — Технологии&Авто

SpaceX запустит Starlink для самолетов в 2023 году

Компания SpaceX анонсировала на 2023 год запуск сервиса Starlink Aviation для самолетов.

Об этом сообщает The Verge

Как отмечается, сервис будет обеспечивать скорость Интернета до 350 Мбит/с для каждого самолета, оборудованного Aero Terminal. В компании заявили, что этого хватит для видеозвонков, онлайн-игр «и других видов деятельности с высокой скоростью передачи данных».

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Издание пишет, что данная скорость гораздо больше того, что сейчас предлагается в самолетах. Сейчас чаще всего максимальная скорость интернета в воздухе достигает около 10 Мбит/c, при этом соединение только над континентами, а не над морем или океаном. Спутниковые системы предлагают Интернет со скоростью от 30 до 100 Мбит/с.

В компании SpaceX отмечают, что покрытие будет глобальным и будет доступно во время всего полета как над землей, так и над водой, с задержкой всего 20 мс.

Ожидается, что поставки начнутся в середине 2023 года.

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Укрінформ По материалам:

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