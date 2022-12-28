SpaceX запустила в космос первую партию спутников Starlink нового поколения — Finance.ua

SpaceX запустила в космос первую партию спутников Starlink нового поколения Сегодня 18:31 — Технологии&Авто

SpaceX запустила в космос первую партию спутников Starlink нового поколения, Фото: SpaceX

Компания SpaceX Илона Маска в среду, 28 декабря, запустила в космос первую партию из 54 спутников Starlink нового поколения.

Об этом компания сообщила в Твиттере.

«Развертывание 54 спутников Starlink подтверждено!» — заявили в SpaceX.

По данным Space.com , ракета-носитель Falcon 9 запустила партию спутников Starlink нового поколения (Gen2) в 11.34 по киевскому времени с космодрома в американском штате Флорида.

Считается, что Starlink 2-го поколения мощнее, чем 3 300 спутников Starlink, которые сейчас работают на орбите.

Вероятно, компания SpaceX нуждается в увеличении пропускной способности и именно поэтому решила отправить в космос более мощные спутники. Кроме того, спутники Gen2 способны обрабатывать больше трафика, они могут передавать услуги непосредственно на смартфоны.

1 декабря Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила SpaceX разрешение на развертывание 7500 спутников Gen2.

Укрінформ По материалам:

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