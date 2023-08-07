SpaceX запустила в космос еще 22 спутника Starlink — Finance.ua

SpaceX запустила в космос еще 22 спутника Starlink
Американская компания SpaceX в понедельник, 7 августа, вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.
Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 с 22 спутниками Starlink на борту совершила запуск в 05:41 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида.
Спутники были развернуты на запланированной орбите спустя 65 минут после запуска.
На сегодняшний день SpaceX запустила около 4900 интернет-спутников Starlink, из которых более 4 500 сейчас работают.
В течение ближайших недель и месяцев SpaceX планирует отправить на низкую околоземную орбиту еще больше интернет-спутников Starlink. У компании есть разрешение на развертывание в космосе 12 тысяч аппаратов и ею подана заявка на разрешение на запуск еще 30 тысяч.
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