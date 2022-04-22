SpaceX вывела на орбиту десятки новых спутников — Finance.ua

SpaceX вывела на орбиту десятки новых спутников

SpaceX вывела на орбиту десятки новых спутников

Компания SpaceX запустила в космос 53 новых аппарата Starlink. Для первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 этот полет стал 12-м, что стало рекордом для компании.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и совершила мягкую посадку через девять минут на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Этот космический пуск для SpaceX стал пятнадцатым с начала года и не последним для Falcon 9.

Уже через несколько дней SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США планируют реализовать миссию Crew-4, в рамках которой на Международную космическую станцию отправятся три астронавта NASA и один астронавт Европейского космического агентства.

Старт ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем состоится не ранее 26 апреля.

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