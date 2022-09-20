SpaceX вывел на орбиту еще 54 спутника. Теперь интернет от Starlink доступен на всех континентах — Finance.ua
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SpaceX вывел на орбиту еще 54 спутника. Теперь интернет от Starlink доступен на всех континентах

Технологии&Авто
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SpaceX вывел на орбиту еще 54 спутника. Теперь интернет от Starlink доступен на всех континентах
SpaceX вывел на орбиту еще 54 спутника. Теперь интернет от Starlink доступен на всех континентах
Спутниковая интернет-сеть Starlink от SpaceX заработала на всех континентах Земли.
Об этом в твиттере заявил основатель SpaceX Илон Маск.
«Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктиду», — написал он.
Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник утром успешно вывела на орбиту очередную партию из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети Starlink.
SpaceX — самый большой спутниковый оператор в мире. Компания вывела на орбиту более 3000 спутников для развертывания сети Starlink. В планах SpaceX — отправка на околоземную орбиту 42 000 спутников.
В рамках программы компания планирует предоставлять широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
По материалам:
Espreso.tv
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