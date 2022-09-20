SpaceX вывел на орбиту еще 54 спутника. Теперь интернет от Starlink доступен на всех континентах — Finance.ua

SpaceX вывел на орбиту еще 54 спутника. Теперь интернет от Starlink доступен на всех континентах 20.09.2022, 01:29 — Технологии&Авто

SpaceX вывел на орбиту еще 54 спутника. Теперь интернет от Starlink доступен на всех континентах

Спутниковая интернет-сеть Starlink от SpaceX заработала на всех континентах Земли.

Об этом в твиттере заявил основатель SpaceX Илон Маск.

«Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктиду», — написал он.

Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник утром успешно вывела на орбиту очередную партию из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети Starlink.

SpaceX — самый большой спутниковый оператор в мире. Компания вывела на орбиту более 3000 спутников для развертывания сети Starlink. В планах SpaceX — отправка на околоземную орбиту 42 000 спутников.

В рамках программы компания планирует предоставлять широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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