SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink — Finance.ua

SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink
Сегодня 22:27 — Технологии&Авто SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink
Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила очередную партию спутников Starlink — 53 аппарата.
Об этом SpaceX сообщила в Твиттере.
«Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено», — отмечается в сообщении.
Ракета Falcon-9, которая вывела спутники на орбиту, стартовала с космического центра на мысе Канаверал штата Флорида.
Ранее SpaceX успешно запустила ракету Falcon-9 со спутником-разведчиком для нужд вооруженных сил США.
Напомним, на территории Украины уже действуют более 10 тысяч терминалов Starlink.
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