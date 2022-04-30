SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink — Finance.ua

SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink

SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink

Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила очередную партию спутников Starlink — 53 аппарата.

Об этом SpaceX сообщила в Твиттере

«Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено», — отмечается в сообщении.

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Ракета Falcon-9, которая вывела спутники на орбиту, стартовала с космического центра на мысе Канаверал штата Флорида.

Ранее SpaceX успешно запустила ракету Falcon-9 со спутником-разведчиком для нужд вооруженных сил США.

Напомним, на территории Украины уже действуют более 10 тысяч терминалов Starlink.

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