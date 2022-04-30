SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink

Сегодня 22:27Технологии&Авто
20
SpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника StarlinkSpaceX успешно вывела на орбиту 53 спутника Starlink
Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила очередную партию спутников Starlink — 53 аппарата.
Об этом SpaceX сообщила в Твиттере.
«Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено», — отмечается в сообщении.
Читайте также
Ракета Falcon-9, которая вывела спутники на орбиту, стартовала с космического центра на мысе Канаверал штата Флорида.
Ранее SpaceX успешно запустила ракету Falcon-9 со спутником-разведчиком для нужд вооруженных сил США.
Напомним, на территории Украины уже действуют более 10 тысяч терминалов Starlink.
По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.