SpaceX планирует привлечь новый капитал в размере 1,7 миллиарда долларов — Finance.ua
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SpaceX планирует привлечь новый капитал в размере 1,7 миллиарда долларов

25.05.2022, 00:25Фондовый рынок
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SpaceX планирует привлечь новый капитал в размере 1,7 миллиарда долларовSpaceX планирует привлечь новый капитал в размере 1,7 миллиарда долларов
Космическая компания Илона Маска SpaceX привлекает новый раунд финансирования. В рамках этого процесса оценка частной компании выросла примерно до 127 миллиардов долларов, сообщает CNBC.
Цель космической компании Маска — привлечь нового капитала в размере 1,725 миллиарда долларов, по цене акций на уровне 70 долларов за штуку.
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Примечательно, что в феврале SpaceX разделила цену своих акций 10 к 1, что снизило стоимость обычных активов до 56 долларов за штуку — при этом новая оценка представляет рост на 25%.
В то же время SpaceX также производит вторичную продажу активов инсайдерам компании и акционерам на сумму до 750 миллионов долларов. Компания регулярно проводит эти вторичные предложения как способ для давних акционеров продавать акции. Следует также учитывать, что SpaceX остается частной компанией с момента ее основания более 20 лет назад.
По материалам: Телеканал 24
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