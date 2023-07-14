SpaceX Маска приблизилась к оценке в $150 миллиардов после продажи акций инвесторам — Finance.ua

SpaceX Маска приблизилась к оценке в $150 миллиардов после продажи акций инвесторам Сегодня 19:47 — Технологии&Авто

SpaceX Маска приблизилась к оценке в $150 миллиардов после продажи акций инвесторам

Космическая компания SpaceX Илона Маска продала новым и существующим инвесторам акций на сумму до 750 млн долл., за 81 долл. за акцию — на фоне этого оценка компании приблизилась к 150 млн долл.

Об этом пишет CNBC

«Пока компания не объявляла о привлечении нового капитала, а предложение о покупке является вторичной продажей существующих акций. В апреле Маск заявил, что компания „не ожидает необходимости привлечения финансирования“ для дальнейшей поддержки программ Starship, Starlink и других инициатив», — пишет издание.

SpaceX обычно производит такие вторичные размещения акций примерно дважды в год, чтобы дать возможность сотрудникам и другим акционерам компании продать акции.

Читайте также SpaceX запустила новую партию спутников Starlink

Новая цена акций примерно на 5% выше предыдущей на вторичном рынке, составлявшей 77 долларов за штуку, при оценке компании в 140 миллиардов долларов. SpaceX не ответила на запрос CNBC прокомментировать предложение о покупке.

Ранее о планах компании продать акции сообщали Bloomberg и The Wall Street Journal.

SpaceX продолжает оставаться одной из самых дорогих частных компаний в мире.

Компания установила почти монополию на рынке запусков спутников в США благодаря ракетам Falcon.

В январе этого года капитализация SpaceX выросла до 137 млрд долл. — компания тогда также привлекла около 750 млн долл. из-за частного размещения акций по цене 77 долл. за акцию.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.