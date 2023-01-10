SpaceX доставила на орбиту 40 интернет-спутников OneWeb — Finance.ua

SpaceX доставила на орбиту 40 интернет-спутников OneWeb Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Ракета компании SpaceX Falcon 9 доставила 40 спутников коммуникационной компании OneWeb.

Об этом сообщила SpaceX в Twitter.

Пуск ракеты произошел в понедельник в 23:50 по времени Восточного побережья США или во вторник 10 января в 06:50 по Киевскому времени. Ракета стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

Позже SpaceX сообщила о приземлении многоразовой первой ступени ракеты на площадке Landing Zone 1 на космодроме на мысе Канаверал.

Также компания OneWeb заявила об отсоединении последнего спутника и налаживании с ними связи.

Економічна Правда По материалам:

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