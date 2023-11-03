Созданный Украиной коридор в Черном море стал экспортно-импортным — Finance.ua

Созданный Украиной коридор в Черном море стал экспортно-импортным Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Созданный Украиной коридор в Черном море стал экспортно-импортным

Открытый Украиной коридор в Черном море не является исключительно экспортным и стал экспортно-импортным, чему способствовало значительное уменьшение ставок страхования. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет Интерфакс-Украина

Спикер сообщил, что объем экспорта аграрных и других товаров морем по новому коридору уже достиг 1,5 млн т, а также пообещал, что указанный показатель продолжит расти.

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что достигнутый результат подтверждает эффективную работу зернового коридора. По его словам, количество кораблей, зашедших в украинские порты по данному пути, приближается к 80, вышли аналогичным образом около 60 судов. Спикер добавил, что сейчас ВМС работают над расширением морского коридора.

Также мы считаем, что количество судов будет увеличиваться. Самые смелые ушли, независимо от того, что были достаточно высокие ставки по страхованию — около 5% стоимости судна груза. Нашлись храбрецы, которые пошли первыми. Это способствовало значительному понижению страховых ставок. Кроме того, этот канал уже превратился не только в экспортный, но и экспортно-импортный, что тоже важно. Конечно, россиянам это очень не нравится. Им стоит поперек горла то, что они не могут «обилечивать», вот такое есть слово у россиян", — отметил Дмитрий Плетенчук.

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