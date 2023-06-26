Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов — это ответ на вызовы войны — Николай Колесник Сегодня 20:20

Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов — это ответ на вызовы войны — Николай Колесник

Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов — ответ на вызовы войны.

Об этом сообщил Николай Колесник, заместитель министра энергетики Украины во время международной конференции Petroleum Ukraine 2023 в Варшаве.

Участниками форума стали представители мировых энергетических организаций, профильных ассоциаций, органов власти Украины и стран Европейского Союза, бизнеса и другие стейкхолдеры. Ключевые темы мероприятия — усовершенствование и расширение антироссийских санкций, повышение устойчивости рынка топлива путем создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, развитие логистики сотрудничества в сфере поставок горючего.

Николай Колесник акцентировал внимание на нормах правительственного законопроекта «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов», который одобрен Правительством и ожидает рассмотрения в Парламенте. Законодательная инициатива предусматривает формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай кризисных ситуаций на рынке горючего.

«Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов — это ответ на вызов, поставленный перед страной войной. Наличие минимальных запасов — важный элемент энергетической независимости и безопасности Украины. Ситуация с обеспечением топливом сейчас стабильная. Однако Украина находится в состоянии войны и враг будет пытаться выявлять наши слабые места. Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение месяца за счет собственной добычи и запасов. Следовательно, мы должны создать соответствующую подушку безопасности для всех. Утвержденные минимальные запасы нефти и нефтепродуктов — это необходимое и эффективное решение для рынка горючего», — отметил Николай Колесник.

Он также отметил, что создание МЗНН также является одним из обязательств, которые взяла на себя Украина в соответствии с Директивой Совета 2009/119/ЕС.

«Сегодня реалии таковы, что нужно несколько отойти от парадигмы самоорганизации топливного рынка и начать внедрять механизмы, которые повысят его устойчивость. И принятие законопроекта — один из таких инструментов. Следует отметить, что бизнес этот контекст понимает и эффективно сотрудничает с властью», — отметил Николай Колесник. Он также подчеркнул, что реформирование рынка горючего — подготовительный этап, который будет способствовать интеграции украинского рынка горючего в европейский.

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