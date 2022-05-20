Создан монитор, превращающий плоское изображение в 3D: как он работает (видео) — Finance.ua
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Создан монитор, превращающий плоское изображение в 3D: как он работает (видео)

20.05.2022, 00:30Технологии&Авто
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Создан монитор, превращающий плоское изображение в 3D: как он работает (видео)Создан монитор, превращающий плоское изображение в 3D: как он работает (видео)
Тайваньская компания Acer разработала стереоскопический монитор SpatialLabs View, который показывает 3D-картинку без специальных очков. Подробности стали известны изданию ArsTechnica.
SpatialLabs View используют новую аппаратно-программную технологию Acer, чтобы преобразовывать 2D-контент в стереоскопическое 3D. Специальный оптический объектив, две камеры слежения за глазами и искусственный интеллект заставляют плоские объекты на экране выглядеть трехмерными без каких-либо дополнительных приборов — они создают набор изображений для каждого глаза и проецируют их через оптическую линзу туда, куда смотрит пользователь.
SpatialLabs View придает объем изображению в видеоиграх, фотографиях, роликах YouTube и компьютерном проектировании (Computer-aided design). Acer стремилась помочь создателям контента, таким как проектировщики, дизайнеры, аниматоры и разработчики увидеть, как их работы будут выглядеть в 3D без необходимости рендеринга, занимающего много времени.

Характеристики портативного монитора SpatialLabs View:

  • IPS-панель с диагональю 15,6-дюймов;
  • встроенная батарея;
  • яркость 323 нит;
  • контрастность 1200:1;
  • цветовая гамма 100% Adobe RGB;
  • 4K-разрешение в режиме 2D;
  • плотность 282,4 пикселя на дюйм;
  • частота обновления 60 Гц;
  • время отклика до 30 мс;
  • точная передача цветов из Delta E<2.

Минимальные требования для настольных компьютеров:

  • ЦП — Intel Core i7 (или лучше),
  • Графический процессор — NVIDIA GeForce RTX 2080 (или выше).

Минимальные требования для портативных систем:

  • ЦП — Intel Core i7 (или лучше),
  • графический процессор — NVIDIA GeForce RTX 3070ti (или выше).
Разработчики сообщают, что SpatialLabs View обеспечивает стереоскопическое 3D в видеоиграх с платформой SpatialLabs TrueGame — она предоставит предварительно настроенные 3D-профили для каждой игры, которые будут запускаться автоматически. Согласно сайту, в момент релиза мониторы будут поддерживать более 50 проектов, в том числе AAA-уровня. Компания Acer пообещала каждый месяц добавлять в список новые игры.
SpatialLabs View выпустят на рынок летом 2022 года по цене в $1099.
«Это возможно, потому что игры в основном создаются с учетом трех измерений: разработчики включают информацию о глубине в каждую сцену и объект, которые они создают. SpatialLabs использует эту уже существующую информацию для представления игр в стереоскопическом 3D», — цитирует Acer сайт ArsTechnica.
По материалам: Фокус
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