Создан дрон с надувным корпусом — Finance.ua

Создан дрон с надувным корпусом 29.04.2023, 00:10 — Технологии&Авто

Создан дрон с надувным корпусом

Ученые из Университета штата Аризона разработали беспилотник с надувным корпусом, который отскакивает от препятствий и может даже за них цепляться. SoBar использует высокопрочный герметичный каркас из нейлоновой ткани с полиуретановым покрытием, который как раз и надувается.

Конец каждой «руки» с пропеллером выступает за пределы самого пропеллера, поэтому она ударяется о вертикальные поверхности раньше, чем пропеллер. Такая конструкция позволяет SoBar без ущерба отскакивать от стен и падать на горизонтальные поверхности без повреждений. Исследователи оснастили дрон нижним захватом, изготовленным из стальных рессор, уложенных в надувной нейлоновый рукав, что позволяет ему бесконечно долго находиться на одном месте, не используя энергию батареи для зависания.

Технология SoBar в конечном итоге может быть использована в таких областях как поисково-спасательные работы на местах стихийного бедствия, где беспилотникам приходится перемещаться в ограниченном пространстве, где возможно столкновение с обломками.

Доцент Венлонг Чжан, ведущий научный сотрудник проекта, сказал, что дроны должны физически взаимодействовать с окружающей средой для выполнения ряда задач, а мягкий корпус не только поглощает ударные силы, обеспечивая устойчивость к столкновениям, но и обеспечивает податливость материала, необходимую для динамических маневров.

t4 По материалам:

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