Союзники в этом году предоставили Украине оружие на сумму, составляющую 86% военного бюджета рф — Finance.ua

Союзники в этом году предоставили Украине оружие на сумму, составляющую 86% военного бюджета рф Сегодня 10:15

Общая военная помощь, выделенная Украине странами Запада в текущем году, составляет 41,3 млрд евро, что составляет 86% от военного бюджета страны-агрессора — российской федерации.

Как передает Укринформ, соответствующую инфографику привел в Твиттере постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета россии. Эта и другая информация по странам, включая % их собственного военного бюджета, выделенного Украине, согласно данным Кильского института мировой экономики на октябрь 2022 года. Мы ценим каждую гривну, фунт, доллар и евро», — отметил Кислица.

Согласно данным, приведенным дипломатом, общая военная помощь от западных партнеров за 10 месяцев этого года превысила военный бюджет Украины на 2022 год в 7,6 раза.

Наибольший процент от собственных оборонных бюджетов Украины выделили страны Балтии и Польша.

В частности, бесспорными лидерами в этом списке являются Латвия и Эстония, предоставившие Украине вооружение на суммы, составляющие 41% и 37% их военных бюджетов соответственно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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