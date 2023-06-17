Советы по безопасности для мобильного банкинга — Finance.ua

Советы по безопасности для мобильного банкинга Сегодня 16:13 — Финтех и Карты

Советы по безопасности для мобильного банкинга

Банковское обслуживание на смартфонах упростило выполнение транзакций по сравнению с обращением в физические банки. Мобильный банкинг предлагает огромное удобство, поскольку вы можете получить доступ к своим счетам и совершать транзакции в любом месте в течение нескольких секунд.

Но, как и во всем остальном в интернете, преступники могут скомпрометировать банковское обслуживание со смартфона для ничего не подозревающих жертв.

Вот несколько важных советов, которые помогут вам пользоваться безопасным мобильным банковским обслуживанием и уберечь ваши банковские данные от возможной опасности.

1. Избегайте использования общедоступного Wi-Fi или незащищенных сетей

К общественному Wi-Fi легко подключиться, поскольку вам не нужно вводить пароль для доступа в интернет. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в общественных местах, таких как кафе, аэропорты и отели. Но, будучи открытыми для всех, эти сети Wi-Fi обычно не защищены, что делает их легкой мишенью для киберпреступников.

Не используйте общедоступный Wi-Fi или незащищенные сети для банковского обслуживания со смартфона. Выбирайте свою мобильную сеть, которая обеспечивает более надежное и защищенное соединение. Или используйте собственное зашифрованное соединение Wi-Fi, если у вас есть к нему доступ.

2. Никогда никому не сообщайте свои банковские данные или учетные данные

Если к вашей голове не приставлен пистолет, ни при каких обстоятельствах вы не должны никому раскрывать свои банковские данные. В противном случае вы подставите себя под мошенничество, кражу личных данных и другие киберпреступления. Преступники могут производить несанкционированные транзакции или снимать деньги с вашего счета, если они получат в свои руки ваши учетные данные. Кроме того, они могут подавать заявки на получение ссуд или кредитных карт на ваше имя или даже перехватывать управление всем вашим профилем онлайн-банкинга.

Мошенник может обманом заставить вас поделиться вашими банковскими данными или учетными данными с помощью фишинга, smishing или vishing. Это может принимать форму отправки вам поддельных электронных писем, текстовых сообщений или звонков, которые, как представляется, происходят из вашего банка. Они могут заявить о проблеме с вашей учетной записью и попросить вас подтвердить информацию о вашей учетной записи или обновить настройки безопасности. Они также могут предоставлять ссылки или вложения, которые ведут вас на поддельный веб-сайт или приложение, похожее на ваше банковское. Если вы нажимаете на ссылки или вложения, вводите свои данные или учетные данные или загружаете что-либо из поддельного вебсайта или приложения, вы передаете свою информацию мошенникам.

Помните, что ваш банк никогда не будет запрашивать конфиденциальную информацию, такую ​​как ваш PIN-код или пароль, в телефонных разговорах или по электронной почте. Будьте бдительны и никогда никому не разглашайте эти данные.

3. Защищайте телефон, чтобы обеспечить безопасность вашего банковского обслуживания.

Ваша банковская деятельность столь же безопасна, как и ваш телефон. Держите свой смартфон вне досягаемости, создавая надежные пароли и настраивая биометрическую аутентификацию, такую как отпечатки пальцев и распознавание лиц.

Многие банковские приложения также предоставляют эти настройки для защиты вашей информации от несанкционированного доступа. Также неплохо настроить автоматическую блокировку телефона после периода бездействия. Таким образом, даже если вам нужно посетить что-то важное без телефона, вы можете быть уверены, что никто не сможет порыться в нем в ваше отсутствие.

4. Используйте приложение вашего банка и загружайте его только из официальных источников

Кибератаки стали более сложными. К примеру, киберпреступники могут создавать поддельные вебсайты и приложения, которые обманом выдают вам ваши банковские реквизиты и деньги.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы гарантировать свою безопасность при доступе к своему банковскому счету на мобильном устройстве — это сделать это из официального приложения вашего банка. Мы рекомендуем вам загрузить приложение из надежных источников, таких как Google Play Store, Apple App Store или официальный веб-сайт банка.

5. Чаще просматривайте выписки из своего счета и уведомления

Вы должны регулярно отслеживать активность в своем аккаунте, чтобы выявить любую подозрительную активность, часто просматривая выписку по счету и уведомления. Если вы заметили какую-либо необычную активность, немедленно сообщите об этом в свой банк.

Большинство банков отправляют push-сообщения на ваш мобильный телефон с помощью текстовых сообщений и электронной почты о попытках входа в систему, снятии средств и другие транзакции. Эта функция информирует вас и побуждает к немедленным действиям.

6. Всегда выходите из системы после каждой банковской сессии

Вам следует выработать привычку выходить из своего банковского приложения после каждого сеанса, чтобы обеспечить безопасность ваших банковских реквизитов. Хотя некоторые банковские программы автоматически завершают ваш сеанс после периода бездействия, вы не должны ограничивать себя этим; закройте приложение вручную, когда закончите транзакцию.

Выходя из своего банковского приложения или вебсайта, вы резко снижаете риск того, что ваша финансовая информация попадет в сети злоумышленников. Вы можете усилить свою игру в области безопасности, настроив двухфакторную аутентификацию в своем аккаунте, которая позволяет вам подтвердить свою личность и пароль, чтобы восстановить доступ к вашему банковскому приложению. Если у вас есть смартфон, вы можете включить двухфакторную аутентификацию для своей учетной записи Payoneer.

7. Знайте, что делать, если ваш телефон украден

В случае кражи или потери телефона быстрые действия могут свести к минимуму потенциальный ущерб, связанный с ситуацией. Первый шаг — связаться с вашим банком и дать указание отключить доступ к вашему мобильному банковскому обслуживанию.

Каждый банк имеет специальный канал поддержки клиентов, по которому клиенты могут связаться с ними в таких чрезвычайных ситуациях. Этот вариант был бы лучше, если вы не можете быстро добраться до ближайшего отделения.

Если у вас iPhone, вы можете стереть потерянное устройство с помощью Find My. Как альтернатива, в случае потери, но не кражи, вы можете перевести свой iPhone в режим потери, который блокирует устройство и просит любого, кто найдет телефон, позвонить по определенному номеру. Аналогичным образом вы можете использовать функцию удаленной очистки на Android, чтобы стереть данные со своего телефона.

Даже если вы сотрете свой телефон, хорошей идеей будет изменить все пароли для онлайн-банкинга. Сюда входят банковские счета, кредитные карты, сберегательные счета, приложения для онлайн-торговли и все остальное, в чем вы можете что-то потерять.

Не рассчитывайте на удачу

Банкинг со смартфона предлагает пользователям большое удобство, поскольку они могут легко производить практически все банковские операции. Однако вы должны уделять приоритетное внимание своей финансовой безопасности и защищать свои средства от возможных потерь в результате взломов.

Следуя этим простым, но важным советам, вы сможете обеспечить более безопасный банковский процесс. Будьте бдительны и осторожны с потенциальными мошенниками, скрывающимися в Интернете.

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itechua По материалам:

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