Советы от мобильных операторов, если исчезла связь — Finance.ua

Советы от мобильных операторов, если исчезла связь Сегодня 12:20 — Личные финансы

Советы от мобильных операторов, если исчезла связь

Отключение света может приводить к временной остановке передачи сигнала. Поэтому может исчезать мобильная связь и интернет. Украинцев просят снизить пользование мобильным интернетом, чтобы сети получали меньшую нагрузку в трудные моменты.

Об этом представители мобильных операторов рассказали в комментарии РБК-Украина.

В случае если исчезла связь вашего оператора, Lifecell и Kyivstar советуют попробовать воспользоваться национальным роумингом. Ведь, возможно, в том или ином населенном пункте у кого-то из операторов ситуация будет лучше. Для этого необходимо зайти в настройки и проверить доступные сети.

«Также советуем по возможности уменьшить потребление мобильного интернета в отсутствие электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на оборудование, а соответственно, и энергопотребление. Тогда оборудование сможет работать дольше, а люди смогут в критических ситуациях воспользоваться связью», — добавляют Lifecell.

В Kyivstar также советуют абонентам использовать для связи услуги SMS и мессенджеров, «забирающих» меньше ресурсов сети, чем мобильный интернет.

Нужно ответственно потреблять мобильный трафик при отключениях электроэнергии, призывают в Vodafone. Также следует избегать потребления «тяжелого» контента (видеосервисы), отключить автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах: «Если все выполнят эти простые действия, операторам будет легче обеспечить надежный доступ к мобильному интернету», — говорят в компании.

«Призываем клиентов по возможности более экономно пользоваться мобильным интернетом, выключать автозагрузку медиа в мессенджерах, устанавливать низкое качество просмотра видео и прочее. Со своей стороны мы принимаем все меры и используем все доступные технические ресурсы, чтобы обеспечить стабильную работу инфраструктуры», — подчеркивает руководитель пресс-службы Vodafone Виктория Рубан.

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