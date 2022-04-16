Советник Зеленского оценил дефицит госбюджета Украины в $8 млрд/мес — Finance.ua

Советник Зеленского оценил дефицит госбюджета Украины в $8 млрд/мес

Сегодня 16:11 — Казна и Политика

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью изданию The New Yorker оценил дефицит украинского бюджета на уровне около $8 млрд в месяц, тогда как ранее министр финансов Сергей Марченко прогнозировал его на апрель-май в $5-7 млрд в месяц.

«Падение нашей экономики в результате враждебной агрессии значительно. Почти половина наших предприятий работает не на полную мощность. Наши бюджетные поступления существенно упали, а бюджетный дефицит увеличился. Этот дефицит нужно финансировать», — сказал Устенко.

По его словам, для Украины в нынешних условиях было бы нецелесообразным делать заимствования на международных финансовых рынках для покрытия этого дефицита, но если страны «Большой семерки» предоставят $50 млрд нового финансирования, это позволит решить проблему дефицита, по крайней мере, еще на шесть месяцев.

«Нам нужна дополнительная финансовая поддержка, в частности, из Соединенных Штатов. Конечно, США были очень любезны, предоставив нам оружие. Но этого мало», — отметил советник главы Украинского государства.

Он также призвал США и других членов G7 оказать большую финансовую поддержку украинскому правительству, которое и финансирует оборону в условиях войны, и продолжает социальные выплаты и поддержку своего населения.

В то же время он подчеркнул, что первоочередной задачей является введение энергетического эмбарго, поскольку оно бьет по наиболее уязвимому месту россии.

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«Мы говорим: посмотрите, вы прекращаете закупку российской икры. Однако то, что действительно может нанести удар по российской военной машине — это нефть. А с нефтью до сих пор ничего не произошло — продолжаются постоянные разговоры, которые так ни к чему и не привели», — сказал Устенко.

По его словам, некоторые европейские страны стали покупать даже больше российского газа и нефти, чем до войны. Хотя это может объясняться и тем, что эти страны пытались наращивать свои энергетические запасы в ожидании эмбарго, которое, по их мнению, будет введено.

Советник президента Украины признал, что Германия и Франция — две крупнейшие экономики ЕС — сократили импорт российской нефти с начала войны, но отметил, что они все еще покупают большие объемы этого энергоносителя.

По мнению Устенко, Вашингтон должен усилить давление на европейских союзников, чтобы они присоединились к энергетическому эмбарго.

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