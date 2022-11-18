Совет МАГАТЭ требует от россии немедленно прекратить оккупацию ядерных объектов в Украине — Finance.ua

Совет МАГАТЭ требует от россии немедленно прекратить оккупацию ядерных объектов в Украине Сегодня 12:24 — Энергетика

В четверг, 17 ноября 2022 года, Совет управляющих МАГАТЭ принял третью с начала полномасштабной войны в Украине резолюцию, в которой призывал россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

Как сообщает Reuters , за новую резолюцию проголосовали 24 государства, семь стран воздержались. Среди них Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам. В то же время против резолюции проголосовали два государства — россия и Китай. Еще две страны не присутствовали во время голосования.

«(Совет) выражает серьезную обеспокоенность тем, что российская федерация не прислушалась к призывам Совета немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине и просит российскую федерацию сделать это немедленно», — говорится в документе.

Кроме того, в резолюции отмечается, что МАГАТЭ призвало россию немедленно вывести оккупационные войска из Запорожской АЭС.

«(Совет) выражает серьезную обеспокоенность в связи с неприемлемым давлением на украинский оперативный персонал Запорожской атомной электростанции и его задержаниями, а также неоднократными перебоями во внешнем энергоснабжении в результате обстрелов близлежащей территории», — добавили в документе.

УНІАН По материалам:

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