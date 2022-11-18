Совет МАГАТЭ требует от россии немедленно прекратить оккупацию ядерных объектов в Украине — Finance.ua
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Совет МАГАТЭ требует от россии немедленно прекратить оккупацию ядерных объектов в Украине

Энергетика
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В четверг, 17 ноября 2022 года, Совет управляющих МАГАТЭ принял третью с начала полномасштабной войны в Украине резолюцию, в которой призывал россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.
Как сообщает Reuters, за новую резолюцию проголосовали 24 государства, семь стран воздержались. Среди них Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам. В то же время против резолюции проголосовали два государства — россия и Китай. Еще две страны не присутствовали во время голосования.
«(Совет) выражает серьезную обеспокоенность тем, что российская федерация не прислушалась к призывам Совета немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине и просит российскую федерацию сделать это немедленно», — говорится в документе.
Кроме того, в резолюции отмечается, что МАГАТЭ призвало россию немедленно вывести оккупационные войска из Запорожской АЭС.
«(Совет) выражает серьезную обеспокоенность в связи с неприемлемым давлением на украинский оперативный персонал Запорожской атомной электростанции и его задержаниями, а также неоднократными перебоями во внешнем энергоснабжении в результате обстрелов близлежащей территории», — добавили в документе.
По материалам:
УНІАН
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