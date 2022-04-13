Совет ЕС утвердил третий транш в размере 500 миллионов евро для нужд ВСУ — Finance.ua

Совет ЕС утвердил третий транш в размере 500 миллионов евро для нужд ВСУ

Сегодня 16:38 — Казна и Политика

Совет Европейского Союза согласовал третий транш оборонной помощи Украине еще на 500 миллионов евро, теперь общий размер помощи вырос до 1,5 млрд евро.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского Совета.

В частности, сегодня Совет Европейского Союза принял меры по предоставлению помощи в рамках Европейского фонда мира, которые позволят Евросоюзу еще больше поддержать потенциал и устойчивость Вооруженных сил Украины для обороны территориальной целостности и суверенитета Украины, а также защищать гражданское население от постоянной российской военной агрессии.

Так, ЕС прибавит еще 500 миллионов евро к ресурсам, которые уже мобилизованы для Украины в рамках Европейского фонда мира, и потому первоначальный бюджет этой помощи теперь увеличен в три раза до 1,5 млрд евро.

«Благодаря новым дополнительным 500 миллионам евро, ЕС в целом выделил 1,5 млрд евро для поддержки поставки военного оборудования странами-членами ЕС в Вооруженные силы Украины. Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовит наступление на востоке Украины, крайне важно, чтобы мы продолжали и усиливали нашу военную поддержку Украины для защиты ее территории и населения и предотвращения дальнейших страданий», — заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель.

Согласованные меры предусматривают финансирование как предоставления оборудования, так и его поставок странами-членами ЕС для ВСУ, включая средства индивидуальной защиты, комплекты для оказания первой медицинской помощи и горючее, а также военное оборудование, предназначенное для доставки летального оружия в оборонных целях.

Срок действия этих мер по помощи расширен на 24 месяца.

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