Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с рф — Finance.ua

Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с рф Сегодня 12:45

Сегодня, 9 сентября, Совет ЕС принял решение, полностью приостанавливающее действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией.

Следовательно, к гражданам россии будут применяться общие правила Визового кодекса.

Это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению сроков оформления виз и более строгим правилам выдачи многократных виз, говорится в сообщении.

Решение начнет действовать с 12 сентября 2022 года.

«Своей неоправданной агрессивной войной, включая неизбирательные нападения на гражданское население, россия нарушила это доверие и пренебрегла фундаментальные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение — прямое следствие действий россии и еще одно доказательство нашей непреклонной приверженности Украине и ее народу», — заявил и минимтр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

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Ранее главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности по приостановлению упрощенного визового режима с россией на фоне войны против Украины.

Эстонии, Латвии, Литвы и Польши обнародовали совместное заявление о принятом решении Напомним, премьерыобнародовали совместное заявление о принятом решении существенно ограничить въезд для граждан россии с шенгенскими туристическими визами. Премьеры отмечают, что среди граждан россии, въезжающих в ЕС/Шенгенскую зону, есть лица, прибывающие с целью подрыва безопасности европейских стран, поскольку три четверти граждан россии поддерживают захватническую войну россии в Украине.

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