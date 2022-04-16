Совет директоров Twitter не разрешил Маску существенно нарастить долю в компании — Finance.ua
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Совет директоров Twitter не разрешил Маску существенно нарастить долю в компании

Сегодня 22:05Технологии&Авто
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Илон Маск предложил выкупить 100% акций Twitter и был готов заплатить 43 миллиарда долларов. В ответ совет директоров компании объявил об утверждении меры, которая не позволит кому-либо нарастить долю в компании более 15%.
Об этом говорится в пресс-релизе.
Эта мера снижает вероятность того, что какая-либо структура, лицо или группа компаний сможет получить контроль над Twitter через покупку акций на открытом рынке, не заплатив всем акционерам достаточной суммы.
Также не предоставив совету директоров достаточное время для принятия информированного решения и выбора действий в лучших интересах акционеров.
По материалам: Економічна Правда
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