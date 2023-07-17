Совбез ООН впервые обсудит риски, связанные с развитием искусственного интеллекта — Finance.ua

Совбез ООН впервые обсудит риски, связанные с развитием искусственного интеллекта
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций впервые проведет официальное обсуждение искусственного интеллекта на этой неделе в Нью-Йорке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Правительства государств во всем мире рассматривают вопрос, как смягчить опасности, связанные с появлением технологий искусственного интеллекта, которые могут изменить глобальную экономику и ландшафт международной безопасности.
Утверждается, что Великобритания, председательствующая в этом месяце в Совете Безопасности ООН, стремится получить глобальную роль в регулировании ИИ. Обсуждение в Совбезе возглавит министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клэверли.
Следует отметить, что генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал предложение о создании международного органа по наблюдению за ИИ, такого как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Регулировка искусственного интеллекта
В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз бота ChatGPT, который начали активно использовать во множестве сфер. Поэтому страны прибегают к регулированию отрасли искусственного интеллекта.
Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.
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