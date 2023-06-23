Совбез ООН созывает заседание из-за угрозы теракта на Запорожской АЭС — Finance.ua

Совбез ООН созывает заседание из-за угрозы теракта на Запорожской АЭС Сегодня 10:13

В пятницу, 23 июня, Совбез ООН соберется на заседание, на котором обсудит последствия взрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС и угрозу теракта на Запорожской атомной электростанции.

Заседание инициировали США и Албания.

На нем от ООН выступит заместитель генсекретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло, она расскажет о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине. Заседание запланировано на 17:00 по киевскому времени.

россия тоже хочет созвать заседание Совбеза ООН на следующей неделе, на нем она планирует обсудить «западные поставки оружия Украине и их последствия для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса».

россия планирует теракт на Запорожской АЭС

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные разведки, что россия готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции.

Укрінформ По материалам:

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