SoundCloud уволит 20% работников по всему миру — Finance.ua

SoundCloud уволит 20% работников по всему миру 08.08.2022, 00:03 — Фондовый рынок

SoundCloud уволит 20% работников по всему миру

Стриминг SoundCloud увольняет 20% работников по всему миру из-за «текущего экономического климата».

Об этом пишет The Verge со ссылкой на служебную записку для работников.

«Сегодняшнее изменение позиционирует SoundCloud в долгосрочной перспективе и ставит нас на путь устойчивой прибыльности. Мы уже начали принимать разумные финансовые решения по всей компании, и теперь это распространяется на сокращение нашей команды», — сообщил генеральный директор компании Майкл Вайсман.

Имена работников, которые попадут под сокращение, станут известны в течение нескольких дней.

В 2017 году SoundCloud уже уволила около 40% работников, объяснив это тем, что это необходимо для «долгосрочного независимого успеха компании».

SoundCloud — лишь одна из многих технологических компаний, которые недавно объявили об увольнении. В июне стало известно, что штат сотрудников Tesla будет сокращен на 10% в течение трех месяцев. Ранее Маск предупреждал о планах сократить штат из-за «плохого предчувствия» по поводу экономической ситуации.

В июне Spotify сообщил в служебной записке компании, что сократит найм сотрудников на 25% и «оценит рост численности персонала». Другие компании, такие как Google, Twitter и Meta также недавно объявили о том, что замедлят или заморозят прием на работу работников, в то время как Apple, пишет The Verge, намерена замедлить найм в 2023 году.

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