Соучредитель Work.ua: мы видим возрождение рынка труда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Соучредитель Work.ua: мы видим возрождение рынка труда

Сегодня 21:00Личные финансы
150
Соучредитель Work.ua: мы видим возрождение рынка труда
Как сообщил соучредитель Work.ua Артур Михно, с 7 марта наблюдается возрождение рынка труда, как по вакансиям так и по количеству ищущих работу.
Компания отключила все вакансии в компаниях, в которых работодатели с 1 марта не обновляли или не публиковали новые.
Почему и зачем это? Ключевая задача Work.ua — как можно быстрее помочь человеку найти работу, а компании — работника. Особенно в военное время. Мы также понимаем, что сейчас большинство опубликованных до войны вакансий уже утратили актуальность.
Поэтому, как только мы отключили все вакансии в компаниях, в которых работодатели с 1 марта не обновляли или не публиковали новые.
Этим шагом мы делаем базу вакансий на Work.ua более актуальной, чтобы обеспечить приоритетность тем вакансиям, где работодатели продолжают работать уже во время войны, а значит, нуждаются в самой актуальной.
В городах, которые находятся в оккупации или районах ведения активных боевых действий (Мариуполь, Чернигов, Херсон, Харьков и т.п.), поставили на паузу все вакансии, которые не публиковались или не обновлялись вручную в течение 5 дней.
После этого число вакансий уменьшилось почти в два раза. Но мы понимаем, что лучше меньше вакансий, но чтобы они были актуальны. Так лучше и для работодателей, и для соискателей.
Приблизительное количество активных работодателей снизилось в 4-5 раз по сравнению с довоенным периодом.
«Но вместе с тем мы видим рост почти вдвое новых вакансий за последнюю неделю по сравнению с прошлой. Во всех ключевых городах, которые не в оккупации, вакансии есть и также публикуются новые вакансии», — отметил он.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.