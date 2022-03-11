Соучредитель Work.ua: мы видим возрождение рынка труда — Finance.ua

Соучредитель Work.ua: мы видим возрождение рынка труда

Сегодня 21:00 — Личные финансы

Как сообщил соучредитель Work.ua Артур Михно, с 7 марта наблюдается возрождение рынка труда, как по вакансиям так и по количеству ищущих работу.

Компания отключила все вакансии в компаниях, в которых работодатели с 1 марта не обновляли или не публиковали новые.

Почему и зачем это? Ключевая задача Work.ua — как можно быстрее помочь человеку найти работу, а компании — работника. Особенно в военное время. Мы также понимаем, что сейчас большинство опубликованных до войны вакансий уже утратили актуальность.

Поэтому, как только мы отключили все вакансии в компаниях, в которых работодатели с 1 марта не обновляли или не публиковали новые.

Этим шагом мы делаем базу вакансий на Work.ua более актуальной, чтобы обеспечить приоритетность тем вакансиям, где работодатели продолжают работать уже во время войны, а значит, нуждаются в самой актуальной.

В городах, которые находятся в оккупации или районах ведения активных боевых действий (Мариуполь, Чернигов, Херсон, Харьков и т.п.), поставили на паузу все вакансии, которые не публиковались или не обновлялись вручную в течение 5 дней.

После этого число вакансий уменьшилось почти в два раза. Но мы понимаем, что лучше меньше вакансий, но чтобы они были актуальны. Так лучше и для работодателей, и для соискателей.

Приблизительное количество активных работодателей снизилось в 4-5 раз по сравнению с довоенным периодом.

«Но вместе с тем мы видим рост почти вдвое новых вакансий за последнюю неделю по сравнению с прошлой. Во всех ключевых городах, которые не в оккупации, вакансии есть и также публикуются новые вакансии», — отметил он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью