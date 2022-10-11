Сотрудников Meta заставят посещать метавселенные — Finance.ua
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Сотрудников Meta заставят посещать метавселенные

Технологии&Авто
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Сотрудников Meta заставят посещать метавселенные
Сотрудников Meta заставят посещать метавселенные
Команда Horizon Worlds почти не заходит в свою метавселенную из-за низкого качества графики. Поэтому руководство хочет решить проблему через принудительные визиты.
По данным журналист The Verge, команда разработчиков и сотрудников Horizon Worlds равнодушно относится к своему «детищу». Они практически не пользуются платформой, поскольку она имеет некачественную графику.
В связи с этим у руководства назрел неоднозначный план. Они хотят «возложить на руководителей ответственность» за посещение метавселенной. Вице-президент проекта Вишал Шах даже предложил «программу-минимум»: сотрудники должны использовать Horizon Worlds минимум раз в неделю.
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О проблемах с метавселенными написали на днях в Coindesk. Они посмотрели на реальные показатели, и результат не порадовал. Оказывается, ТОП-метаверсы Decentraland и Sandbox имеют всего несколько десятков пользователей в день.
То есть, различные проекты вкладывают миллиарды долларов в свои метавселенные, а в итоге их посещают ~50 человек в день.
По материалам:
incrypted
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