Сотрудников Meta заставят посещать метавселенные — Finance.ua

Сотрудников Meta заставят посещать метавселенные 11.10.2022, 00:37 — Технологии&Авто

Сотрудников Meta заставят посещать метавселенные

Команда Horizon Worlds почти не заходит в свою метавселенную из-за низкого качества графики. Поэтому руководство хочет решить проблему через принудительные визиты.

По данным журналист The Verge, команда разработчиков и сотрудников Horizon Worlds равнодушно относится к своему «детищу». Они практически не пользуются платформой, поскольку она имеет некачественную графику.

В связи с этим у руководства назрел неоднозначный план. Они хотят «возложить на руководителей ответственность» за посещение метавселенной. Вице-президент проекта Вишал Шах даже предложил «программу-минимум»: сотрудники должны использовать Horizon Worlds минимум раз в неделю.

О проблемах с метавселенными написали на днях в Coindesk . Они посмотрели на реальные показатели, и результат не порадовал. Оказывается, ТОП-метаверсы Decentraland и Sandbox имеют всего несколько десятков пользователей в день.

То есть, различные проекты вкладывают миллиарды долларов в свои метавселенные, а в итоге их посещают ~50 человек в день.

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