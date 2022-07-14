Сотрудники ГБР обнаружили у должностной лица харьковской налоговой 2,3 млн гривен необоснованных доходов — Finance.ua

Сотрудники ГБР обнаружили у должностной лица харьковской налоговой 2,3 млн гривен необоснованных доходов Сегодня 12:43 — Криминал

Сотрудники ГБР обнаружили у должностной лица харьковской налоговой 2,3 млн гривен необоснованных доходов

Сотрудники ГБР по материалам НАПК разоблачили сотрудницу харьковской налоговой, которая необоснованно стала владелицей дома и земельного участка в Киевской области стоимостью более 2,3 млн гривен. Дело уже передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщает ГБР в Telegram

Бюро установило, что данное должностное лицо через третьих лиц оформило права собственности на дорогостоящее имущество. При этом легальных средств для такой покупки она законно получить не могла.

«Все собранные доказательные материалы были переданы в САП, которая в свою очередь обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства», — сообщили в ГБР.

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