Состоятельные россияне бегут из рф после объявления частичной мобилизации — The Guardian — Finance.ua
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Состоятельные россияне бегут из рф после объявления частичной мобилизации — The Guardian

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После того как в россии объявили частичную мобилизацию, зажиточные россияне пытаются покинуть территорию рф. Они платят по 25 000 фунтов стерлингов за возможность покинуть россию на частных самолетах.
Об этом сообщает The Guardian.
Спрос на места в частных самолетах в Москве значительно вырос после того, как президент россии путин объявил о первой мобилизации со времен Второй мировой войны. Теперь состоятельные россияне ищут возможность уехать из страны на фоне сообщений о том, что власти планируют закрыть границы для мужчин мобилизационного возраста.
Отмечается, что граждане россии преимущественно направляются в Армению, Турцию и Азербайджан, ведь в эти государства они могут попасть без виз.
Они платят от 20 000 до 25 000 фунтов стерлингов за место в частном самолете, тогда как цена аренды восьмиместного самолета колеблется от 80 000 до 140 000 фунтов стерлингов, что в разы дороже обычного тарифа.
«В настоящее время ситуация абсолютно безумная. Мы получали 50 запросов в день, а сейчас около 5000», — сказал Евгений Быков, директор брокерской авиакомпании Your Charter.
Решение Кремля объявить частичную мобилизацию привело к стремительному выезду мужчин призывного возраста из страны. На российских пограничных переходах образовались многокилометровые пробки, а большинство билетов на коммерческие самолеты в один конец на ближайшие дни распроданы.
Быков сказал, что его фирма начала фрахтовать крупные коммерческие самолеты, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены.
«Но мы просто не можем найти достаточно мест для всех», — сказал он, добавив, что самое дешевое место на чартерном коммерческом самолете в Ереван стоило примерно 200 000 рублей (3000 фунтов стерлингов).
Компания FlightWay, предлагающая рейсы частными самолетами, сообщила, что наблюдает рост количества запросов на рейсы в один конец в Армению, Турцию, Казахстан и Дубай.
«Спрос вырос в 50 раз», — отметил руководитель компании Эдуард Симонов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Bykvu
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